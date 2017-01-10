В петербургском метро 22-летнего мужчину столкнули под поезд

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В Санкт-Петербурге под колесами поезда в метро погиб 22-летний мужчина. По предварительным данным, в ходе конфликта его столкнули с платформы.

В Петербурге на платформе станции метро "Площадь Александра Невского" между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт. В ходе перепалки потерпевшего столкнули на рельсы перед приближающимся поездом. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи уже установили личность подозреваемого, ведется его поиск.

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