Более 20 человек погибли из-за взрыва у парламента Афганистана

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В Кабуле у здания парламента Афганистана 10 января произошло два взрыва. В результате погибли более 20 человек, еще 45 получили ранения. Ответственность за атаку на себя взяли боевики движения Талибан.

Два взрыва прогремели в столице Афганистана Кабуле. В результате погибли как минимум 21 человек, еще 45 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на France Press.

Первый взрыв произошел неподалеку от правительственного здания на улице Дар-уль-Аман. Его устроил террорист-смертник. Затем на той же улице взорвался заминированный автомобиль.

Согласно данным официальных источников, на которые ссылается France Press, целью атаки были сотрудники афганского парламента. Между тем, отмечается, что при теракте погиб глава местной полиции. Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики запрещенного в России движения Талибан.

Между тем, отмечается, что неподалеку от места взрыва располагается российское посольство. По словам пресс-атташе диппредставительства Алексея Косарева, дипломаты из России не пострадали. Он добавил, что взрывы произошли на расстоянии не менее 500 метров от комплекса посольства.