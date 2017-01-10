На Украине запретили показ российского сериала "Отель "Элеон"

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Украинские власти запретили очередной сериал российского производства. Под санкции попал телесериал "Отель "Элеон". Госкино Украины отказало ему в показе из-за того, что он произведен "государством-агрессором".

На Украине запретили показ российского телесериала "Отель "Элеон", который является продолжением известного сериала "Кухня". Об этом сообщает ТАСС. Решение о запрете приняло Государственное агентство страны по вопросам кино.

Отмечается, что российскому сериалу "отказано в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования" из-за того, что фильм "произведен государством-агрессором".

За последние два года властями Украины были запрещены к показу более 500 различных фильмов и сериалов из России.

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