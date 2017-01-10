СМИ: новые санкции США коснутся действий России в Сирии

Теги: Политика сша сми санкции

Американские сенаторы 10 января предложат ввести дополнительные санкции не только из-за кибератак, но и за действия России в Сирии, а также на Украине. Об этом узнало издание The Washington Post. Кроме того, ограничительные меры против Москвы могут быть введены из-за якобы нарушений прав человека.

Новые антироссийские санкции США коснутся не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и на Украине. Такие данные есть у газеты The Washington Post, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, отмечается, что члены американского Конгресса предлагают ввести санкции в отношении инвестиций в российские энергетические проекты. Также предусматривается введение ограничительных мер за участие любых структур в операциях Минобороны России и российской разведки. О том, какие именно операции имеются ввиду, не говорится.

Также сенаторы предложат ввести санкции против Москвы из-за якобы нарушений прав человека. А еще проект предусматривает введение ограничительных мер против всех, кто поддерживает кибератаки на общественные и частные инфраструктуры США.

Ранее данные о проекте, подготовленном группой из 10 сенаторов, раскрыло агентство Reuters. Отмечалось, что новые санкции коснутся людей, причастных к крупным мероприятиям, которые направлены на подрыв кибер-безопасности общественной или частной инфраструктуры. Инициаторами законопроекта выступили сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, а также два сенатора-демократа Бен Кардин и Роберт Менендес.

Вместе с тем, Washington Post отмечает, что большинство сенаторов-республиканцев не изъявляют большого желания принимать дополнительные ограничительные меры против России. Вместо этого они предлагают "отдышаться и посмотреть", как будут развиваться отношения между Вашингтоном и Москвой далее.

Читайте также:

Сенаторы США пригрозили России "всеобъемлющими" санкциями