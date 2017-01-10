Два человека пострадали при пожаре в кафе в центре Москвы

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В Москве произошел пожар в кафе "Есенин" на Новой площади. В результате происшествия два человека пострадали и была проведена эвакуация из здания 30 человек. По данным МЧС, инцидент случился из-за возгорания электропроводов на первом этаже.

В результате пожара в кафе "Есенин" в центре столицы два человека пострадали и около 30 были эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "В результате пожара пострадали 2 человека, они переданы бригадам медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло на первом этаже здания по адресу: Новая площадь, дом 8, строение 2. После появления плотного задымления была проведена эвакуация 30 человек.

В пресс-службе МЧС также подтвердили факт возгорания в данном кафе. По их данным, в здании загорелись электропровода и оборудование в электрощитовой на общей площади около 10 квадратных метров.