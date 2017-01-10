В нескольких регионах из-за эпидемии гриппа и ОРВИ продлили каникулы

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Карантин в школах, внеплановые каникулы у учащихся и масочный режим в организациях. С такой реальностью столкнулись жители многих регионов России, в которых оказался превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. География заболевания - от Калининграда до Петропавловска - Камчатского. От Пскова - до Владикавказа.

Во Владикавказе во вторник облачно. Иногда с прояснениями, на термометре плюс 3. Идеальные условия для того, чтобы подцепить вирус, передает "ТВ Центр".

Грипп – самый обычный, а вот статистика, и правда, бьёт рекорды. Еще с начала декабря эпидемия превысила порог на 90%. И не остановилась. Пик заболеваемости пришелся на конец года - сверх нормы на 180% - жители республики один за другим свалились с высокой температурой.

"Среди гриппа превалирует грипп AH3N2, а среди возбудителей негриппозной этиологии - это парагрипп, аденовирусы, RS-вирусы циркулируют", - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия - Алания Нелли Отараева.

Из-за этой болезненной циркуляции праздничные хороводы в школах и детских садах перенесли на январь. Но и первый месяц 2017 года облегчения пока не принес.

В Волгограде от праздничных мероприятий тоже отказались. Не помогло. К началу третий четверти разболелись школьники. Норма превышена в половину. Занятия пришлось отменить, детей отправить по домам.

Слово "Карантин" выводят еще в Самаре, Пскове, Магнитогорске. Грипп свирепствует в Чувашии. Больницы Челябинска тоже работают в усиленном режиме. Там каждый день госпитализируют порядка 250 человек.

"Это, как правило, непривитые пациенты. Пациенты с сопутствующими заболеваниями. Очень тяжело протекает заболевание, еще раз напомню, у беременных женщин, у пациентов, которые страдают сахарным диабетом. Это ослабшие пациенты с хронической болезнью легких и пожилого возраста", - рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Впрочем, предупреждают врачи, в группе риска может оказаться любой легкомысленный простуженный. Почувствовав недомогание, лучше лишний раз не рисковать и, как минимум, остаться дома. Заварить чай, достать малину и позвонить врачу. Его вирус не любит.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".