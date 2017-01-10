Арестован второй подозреваемый по делу о стрельбе в центре Москвы

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В Москве арестован второй подозреваемый в стрельбе из автомата в центре столицы. Он будет находиться под стражей до 6 марта. Ранее Тверской суд столицы санкционировал арест первого подозреваемого по данному делу.

Тверской суд города Москвы арестовал Ислама Муртазалиева, который является вторым подозреваемым по делу о стрельбе из автомата в центре Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко. "Избрать в отношении Муртазалиева меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 марта", - сказала она.

Ранее во вторник суд арестовал первого подозреваемого – Омара Омарова сроком на два месяца. Сообщалось, что двух уроженцев Махачкалы обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи "Хулиганство". Наказание по этому обвинению предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 7 лет.

В начале января в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены несколько человек, один из которых на парковке в центре Москвы устраивает стрельбу из автомата Калашникова в воздух, а другой снимает на камеру мобильного телефона и комментирует происходящее. Пострадавших в результате инцидента нет.

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