Число жертв теракта в Кабуле возросло до 38 человек

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До 38 человек возросло число погибших при теракте в Кабуле у здания парламента Афганистана. Еще около 80 человек пострадали. Два взрыва прогремели на улице Дар-уль-Аман ранее во вторник. Целью атаки были сотрудники афганского парламента.

Число жертв двух взрывов в Кабуле возросло до 38 человек, еще 78 пострадали, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в столице Афганистана. Взрыв прогремел рядом со зданием парламента. За этим последовал еще один взрыв – на воздух взлетела заминированная машина.

Как сообщало агентство France Press, целью атаки были сотрудники афганского парламента. По неподтвержденным данным, одной из жертв теракта стал глава местной полиции. Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики запрещенного в России движения Талибан.

Неподалеку от улицы Дар-уль-Аман, на которой произошел теракт, располагается российское посольство. По словам пресс-атташе диппредставительства Алексея Косарева, дипломаты из России не пострадали.