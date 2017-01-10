Глава МИД Великобритании не видит смысла в демонизации России
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Борис Джонсон заявил о необходимости перестать в дальнейшем демонизировать Россию. Глава МИД Великобритании добавил, что было бы глупо продолжать загонять в угол нашу страну.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит особого смысла в дальнейшей демонизации России. Он рассказал об этом в британском парламенте, где подводил итоги своего визита в США. Об этом сообщает ТАСС.
"Было бы глупо для нас в дальнейшем демонизировать Россию и загонять ее в угол", - сказал глава МИД Британии.
Ранее сообщалось, что Джонсон ездил в Нью-Йорк для встречи с членами команды избранного президента США Дональда Трампа.