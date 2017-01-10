В 2016 году Резервный фонд России сократился в 3,7 раза

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В 2016 году Резервный фонд России сократился по сравнению с предыдущим годом на 73,3% (в 3,7 раза), до 972,13 миллиарда рублей. В свою очередь, Фонд национального благосостояния сократился на 16,6% - до 4,36 триллиона рублей.

Резервный фонд России сократился за 2016 год на 73,3% - до 972,13 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Только за декабрь Резервный фонд уменьшился на 58,2%. Отмечается, что за последний месяц 2016 года часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в размере 6,87 миллиарда долларов, 6,44 миллиарда евро и 1,21 миллиарда фунтов стерлингов была реализована за 966,9 миллиарда рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

В свою очередь, Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократился на 16,6% - до 4,36 триллиона рублей. За декабрь 2016 года он уменьшился на 5,81% - до 4 359,16 миллиарда рублей.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в 2016 году доходы от размещения средств фондов были зачислены в федеральный бюджет два раза - в январе и в декабре. При этом, в прошлые годы такое происходило только в январе. Это связано с тем, что в 2016 году дата начала/окончания процентных периодов, по завершении которых Центробанк уплачивает проценты по размещенным на счетах в иностранной валюте средствам суверенных фондов, была перенесена с 15 января на 15 декабря.

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