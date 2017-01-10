Неизвестный захватил заложников в банке в Алабаме

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В штате Алабама неизвестный проник в здание банка и захватил заложников. На место прибыли сотрудники американской полиции и спецназа. Число заложников, находящихся в банке, не уточняется.

Неизвестный захватил заложников в банке на территории студенческого городка Университета Алабамы. Об этом сообщает Fox News. В настоящее время на месте дежурят работники полиции и спецназа.

Отмечается, что пока не удалось установить точное количество заложников в здании. Университет разослал предупреждения людям с просьбой держаться подальше от места происшествия.

Сообщается, что неизвестный попал в здание банка в 8:30 утра по местному времени до того, как он открылся для посетителей.