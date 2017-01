Полиция задержала захватчика банка в Алабаме

Американская полиция задержала неизвестного, который захватил заложников в здании банка на территории Университета Алабамы в США. Об этом сообщает Fox News на своей странице в Twitter.

Suspect accused of taking hostages at credit union in Tuscaloosa, Ala., now in custody; no reports of injuries. https://t.co/5nnybgyTzk