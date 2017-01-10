20:10, 10 января 2017

Полиция задержала захватчика банка в Алабаме

Теги:  полиция  сша  банк  Захват заложников  заложники

Полицией США задержан неизвестный, который захватил заложников в банке в Алабаме. Отмечается, что в результате данного инцидента пострадавших не оказалось.

Американская полиция задержала неизвестного, который захватил заложников в здании банка на территории Университета Алабамы в США. Об этом сообщает Fox News на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в штате Алабама неизвестный проник в здание банка и захватил заложников. На место прибыли сотрудники американской полиции и спецназа.

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