Полиция задержала захватчика банка в Алабаме

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Полицией США задержан неизвестный, который захватил заложников в банке в Алабаме. Отмечается, что в результате данного инцидента пострадавших не оказалось.

Американская полиция задержала неизвестного, который захватил заложников в здании банка на территории Университета Алабамы в США. Об этом сообщает Fox News на своей странице в Twitter.

Suspect accused of taking hostages at credit union in Tuscaloosa, Ala., now in custody; no reports of injuries. https://t.co/5nnybgyTzk — Fox News (@FoxNews) 10 января 2017 г.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в штате Алабама неизвестный проник в здание банка и захватил заложников. На место прибыли сотрудники американской полиции и спецназа.

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