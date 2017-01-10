20:17, 10 января 2017

Спасатели эвакуировали 30 детей из горящего здания в Москве

Теги:  пожар  Происшествие  москва

Около 30 детей эвакуировано из загоревшегося детского центра на севере Москвы. Сейчас возгорание удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших нет.

Сотрудники МЧС эвакуировали около 30 детей из здания, которое загорелось на севере российской столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что пожар произошел в детском центре на Кронштадтском бульваре. Возгорание в настоящий момент ликвидировано. В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС рассказали, что сведений о пострадавших не поступало.

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