Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ

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Власти Петербурга решили вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Георгий Полтавченко отметил, что здание по-прежнему будет сохранять за собой музейные функции. Также он добавил, что дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что решен вопрос с передачей Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Об этом сообщает ТАСС. При этом губернатор отметил, что здание сохранит за собой музейные функции.

"По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию. Как работал, так и будет работать", - сказал Полтавченко.

Он также добавил, что дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет РПЦ. Кроме того отмечается, что ежегодный бюджет здания составляет 650 миллионов рублей.

Исаакиевский собор является одним из лучших кафедральных соборов Европы, которые построены в XIX веке. Ежегодно его посещают более 3 миллионов туристов. Он считается одним из самых популярных туристических объектов Санкт-Петербурга.

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