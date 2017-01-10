Украинские силовики попытались прорваться на севере Донецка
Украинские силовики предприняли попытку прорыва на севере Донецка. Во время атаки они применили 122-миллиметровые снаряды. Тем не менее, подразделения ДНР открыли ответный огонь. В результате погибли двое украинских военнослужащих.
В оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики попытались прорвать оборонительные позиции республиканских сил в районе спартаковской промзоны на севере Донецка.
"ВСУ в 18:45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняли попытку захвата тремя группами численностью по 10 человек наших позиций в районе промзоны, - приводит Донецкое агентство новостей слова сотрудника оперативного командования ДНР.
В результате республиканским подразделениям пришлось открыть ответный огонь из стрелкового оружия. По предварительным данным, погибли двое украинских военнослужащих. Еще трое получили ранения.
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