Украинские силовики попытались прорваться на севере Донецка

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Украинские силовики предприняли попытку прорыва на севере Донецка. Во время атаки они применили 122-миллиметровые снаряды. Тем не менее, подразделения ДНР открыли ответный огонь. В результате погибли двое украинских военнослужащих.

В оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики попытались прорвать оборонительные позиции республиканских сил в районе спартаковской промзоны на севере Донецка.

"ВСУ в 18:45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняли попытку захвата тремя группами численностью по 10 человек наших позиций в районе промзоны, - приводит Донецкое агентство новостей слова сотрудника оперативного командования ДНР.

В результате республиканским подразделениям пришлось открыть ответный огонь из стрелкового оружия. По предварительным данным, погибли двое украинских военнослужащих. Еще трое получили ранения.

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