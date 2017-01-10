Лавров и Чавушоглу заявили о важности соблюдения перемирия в Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров во вторник обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии. Министры отметили важность соблюдения режима перемирия в арабской республике, а также обменялись мнениями по конструктивной подготовке встречи в Астане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом во вторник, 10 января, говорится в сообщении на сайте МИД России.

"Министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений подписанных 29 декабря Правительством Сирии и оппозиции документов. Была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения боевых действий и конструктивного подхода к подготовке предстоящей межсирийской встречи в Астане при безусловной необходимости продолжения борьбы с террористическими группировками", - указали в ведомстве.

Накануне президент Сирии Башар Асад заявил, что готов обсуждать любые вопросы на предстоящих переговорах в Астане. По его словам, если речь идет о прекращении конфликта в Сирии, делегация Дамаска готова вести переговоры по любым вопросам. В то же время Асад отметил, что такой подход должен быть у всех сторон на переговорах.