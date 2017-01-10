США обвинили родственников Пан Ги Муна во взяточничестве
Власти США предъявили брату и племяннику бывшего генсека ООН Пан Ги Муна обвинения по делу о взяточничестве. СМИ узнали, что они могли вступить в сговор, чтобы подкупить официальных представителей ближневосточных стран.
Власти США обвинили родного брата экс-генсека ООН Пан Ги Муна, а также его племянника в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что брат бывшего генсека Пан Ги Сан и его племянник Пан Чу Хён причастны к делу о попытке продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов.
Сейчас Пан Чу Хён является агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке. В свою очередь, Пан Ги Сан работает старшим советником в строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd в Южной Корее.