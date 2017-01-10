В Москве умер член-корреспондент РАН Алексей Яблоков

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Председатель фракции "Зеленая Россия" Алексей Яблоков скончался во вторник в Москве. Сообщается, что он умер на 84 году жизни после продолжительной болезни.

В Москве в возрасте 83 лет скончался член-корреспондент Российской академии наук эколог Алексей Яблоков. Отмечается, что он также входил в состав федерального политкомитета "Яблока". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря партии Игоря Яковлева.

"Он умер после продолжительной болезни", - сказал Яковлев.

Алексей Яблоков родился в Москве в 1933 году. С 1988 по 1991 год был основателем и председателем организации Гринпис-СССР. В 1992-1993 годах он являлся председателем Совета по экологической политике при президенте России, а в 2005 году был председателем партии "Зеленая Россия", которая затем стала фракцией "Яблока".