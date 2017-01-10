Сенаторы США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Теги: Политика сша санкции

Группа сенаторов США внесла законопроект о новых санкциях в отношении России. Это сделано в связи с кибератаками, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Как сказал сенатор Бен Кардин, ограничительные меры коснутся энергетического сектора и сферы суверенного долга.

Ряд американских сенаторов внес на рассмотрение сената законопроект о введении новых санкций в отношении России. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы хотим объявить сегодня, что вносим соответствующий законопроект, который предусматривает дополнительные санкции в отношении России", - заявил демократ Бен Кардин.

Он подчеркнул, что санкции коснутся энергетического сектора и сферы суверенного долга.

Вместе с тем, демократ утверждает, что доклад разведки от 6 января говорит о том, что якобы российская кибератака "нацеливалась на подрыв доверия" американской избирательной системе. Сенатор напомнил, что США всегда предпринимали шаги в ответ на атаки на свою нацию. По его словам, так было после нападения на Перл-Харбор в 1941 году и террористической атаки, которая произошла 11 сентября 2001 года.

Кроме того, Кардин заявил, что США могут ввести ограничительные меры не только из-за обвинений в хакерских атаках, но и из-за нарушений прав человека, а также действий России на Украине и в Грузии. "Мы откажем в использовании нашей банковской системе и в получении виз тем, кто в ответе за нарушения прав человека на территориях, контролируемых в настоящее время Россией", - сказал демократ.

Читайте также:

СМИ: новые санкции США коснутся действий России в Сирии

СМИ узнали подробности о новых американских санкциях

Песков назвал доклад спецслужб США о кибератаках любительским

WikiLeaks высмеяла доклад разведки США о кибератаках