В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на таксиста

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На севере Москвы два злоумышленника совершили нападение на водителя такси. Они похитили планшет, мобильный телефон и денежные средства, угрожая ножом. Вскоре столичная полиция задержала двух подозреваемых по этому делу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси в Алтуфьевском районе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"Установлено, что в автомобиль водителя такси сел мужчина, который попросил подвезти к одному из домов по Алтуфьевскому шоссе. Также клиент предупредил, что по данному адресу будут ожидать еще двое пассажиров. Когда двое неизвестных сели в салон авто, один из них, угрожая водителю ножом и расправой, похитил планшетный компьютер и мобильный телефон. Второй злоумышленник в это время искал ценные вещи в бардачке, откуда похитил денежные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемыми оказались уроженцы Северного Кавказа. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".