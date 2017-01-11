На Сахалине при столкновении скорой и грузовика погибли пять человек

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На трассе Южно-Сахалинск – Оха машина скорой помощи врезалась в стоящий грузовик. После столкновения автомобиль с медиками загорелся. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе два пациента.

На Сахалине серьезная авария с участием автомобиля скорой помощи унесла жизни пятерых человек, еще двое пострадали, передает "ТВ Центр".

ДТП произошло в среду рано утром на 207-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха. Скорая врезалась в стоящий грузовик с выключенными габаритными огнями и загорелась. Погибли два водители, два пациента и родственница одного из пассажиров. Медсестра получила травмы, она доставлена в ближайшую больницу.

В настоящее время на месте работает следственная группа, выясняются причины трагедии. Губернатор Сахалинской области взял дело под личный контроль.

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