Будущий госсекретарь США считает Россию опасной и непредсказуемой

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Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании американских интересов. Экс-глава Exxon Mobil считает Москву опасной и непредсказуемой, следует из его речи, подготовленной для слушаний в Сенате.

Газета The Washington Post ознакомилась с текстом речи выдвинутого на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, которую он должен произнести на слушаниях в Сенате. В среду там будет обсуждаться его кандидатура на пост главы Госдепа.

Риторика Тиллерсона, выражающая беспокойство по поводу действий России, несколько расходится с заявлениями Трампа о необходимости налаживания отношений с Москвой.

В частности, будущий глава Госдепа намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании американских интересов. Экс-глава Exxon Mobil считает Россию опасной и непредсказуемой.

"Наши союзники по НАТО имеют основания беспокоиться возрождением России", - отмечается в речи Тиллерсона.

При этом, как отмечает The Washington Post, в своей речи кандидат не затронет темы кибератак и новых санкций против России.

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