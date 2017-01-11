Будущий госсекретарь США считает Россию опасной и непредсказуемой
Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании американских интересов. Экс-глава Exxon Mobil считает Москву опасной и непредсказуемой, следует из его речи, подготовленной для слушаний в Сенате.
Газета The Washington Post ознакомилась с текстом речи выдвинутого на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, которую он должен произнести на слушаниях в Сенате. В среду там будет обсуждаться его кандидатура на пост главы Госдепа.
Риторика Тиллерсона, выражающая беспокойство по поводу действий России, несколько расходится с заявлениями Трампа о необходимости налаживания отношений с Москвой.
В частности, будущий глава Госдепа намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании американских интересов. Экс-глава Exxon Mobil считает Россию опасной и непредсказуемой.
"Наши союзники по НАТО имеют основания беспокоиться возрождением России", - отмечается в речи Тиллерсона.
При этом, как отмечает The Washington Post, в своей речи кандидат не затронет темы кибератак и новых санкций против России.
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