В прощальной речи Барак Обама похвастался своими успехами

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Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью. В обращении к американцам президент рассказал о проделанной за восемь лет работе, особо отметив свои успехи.

Избранный президент США Дональд Трамп в среду даст свою первую пресс-конференцию в качестве избранного президента. А в Чикаго пока еще действующий глава Белого дома Барак Обама выступил с прощальным обращением к народу, передает "ТВ Центр".

Он пообещал обеспечить "максимально гладкую" передачу власти преемнику и подчеркнул, что избрание республиканца Трампа - еще одно доказательство торжества демократии. В своей речи Обама отметил успехи, которых ему удалось достигнуть за восемь лет своего правления. Себе в заслугу он поставил ликвидацию американским спецназом террориста номер один Бен Ладена, легализацию однополых браков, программу медицинского страхования, восстановление отношений с Кубой, ядерную сделку с Ираном, а также рост экономики страны.

"Если бы восемь лет назад я сказал вам, что Америка перезагрузит автопром, начнет самый длительный в нашей истории процесс создания рабочих мест, если бы я сказал вам, что мы откроем новую главу в отношениях с кубинским народом, закроем ядерную программу Ирана без единого выстрела, и ликвидируем идейного вдохновителя терактов 11 сентября, если бы я сказал вам все это тогда, вы бы решили, что я слишком самонадеян", - заявил Обама.

Прощальный отчет Обамы об успехах за время его правления изрядно подпортил избранный президент Дональд Трамп. Он уже заявил, что после инаугурации намерен отменить около 70% указов предшественника. И в первую очередь - программу медицинского страхования. В должность президента Трамп вступит 20 января.

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