Захарова противопоставила Обаму Богу

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По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, у администрации Барака Обамы осталось 9 дней на то, чтобы разрушить мир, тогда как "Бог сотворил мир за семь". Так она охарактеризовала последние действия Белого Дома в отношении России.

Мария Захарова назвала действия уходящей администрации США по всем направлениям внешней политики бессмысленными и вредоносными. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, "Бог сотворил мир за семь дней, а у администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить".

Накануне группа американских сенаторов-республиканцев и демократов внесла законопроект о санкциях в отношении России из-за кибератак и ситуации на Украине и в Сирии. Документ предусматривает введение ограничений за сотрудничество с силовыми структурами, а также за поддержку хакеров. Кроме того, он ограничивает инвестиции в энергосектор России.