Российские медики работают в Алеппо с полной нагрузкой

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За сутки в Сирии отмечено одно нарушение режима прекращения огня в провинции Латакия. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон. Тем временем, наши военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Арабской республики. Накануне доставлены более трех тонн грузов. В Алеппо с полной нагрузкой работают отделения мобильного госпиталя. К российским военным медикам приходят за помощью десятки жителей.

Последние пять лет жители восточного Алеппо были лишены медицинской помощи. Поэтому едва весть о размещении здесь модулей разлетается по кварталу, к ним сразу выстраивается очередь. Российские военные медики ведут прием в районе Эль-Шаар, передает "ТВ Центр".

Надувная конструкция модулей позволяет проводить их развертывание не более чем за час. Подходит любая ровная площадка. Этот район уже обследовали саперы. Для максимально безопасной работы на улице выставляется оцепление. Среди пациентов в основном женщины, дети и старики. Травмы и заболевания типичны для военного времени.

К полудню в двух отделениях приняли уже около 100 пациентов. Иногда за день бывает и больше 300. По признанию медиков, тяжелее всего видеть больных детей — минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения, болезни из-за отсутствия элементарных бытовых условий. Как только появилась первая возможность, родители поспешили к врачам.

Отделения мобильного госпиталя сейчас работают по всему Алеппо. Размещаются в районах по запросу глав администраций. И обязательно возвращаются в одну и ту же точку по нескольку раз. Большинство больниц в восточной части города разрушены, поэтому люди быстро привыкают, что именно на их улице регулярно появляются российские врачи.

Бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" - штатные машины подразделения военной полиции вооруженных сил России. Сегодня они привезли для жителей этого района полевую кухню с горячей кашей и лепешки. Военные полицейские в Алеппо не только обеспечивают охрану гуманитарных акций, но и принимают в них участие. Распробовав вкус рисовой каши с тушенкой, многие теперь приходят на пункт раздачи с кастрюлями и ведерками, чтобы хватило на всю семью. Очередь занимают заранее.

Помощь жителям Алеппо оказывают и российские регионы. Около 80 тонн гуманитарных грузов доставил в город фонд имени Ахмата Кадырова.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков. "ТВ Центр". Алеппо, Сирия.