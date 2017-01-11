Мутко посоветовал NADO собирать мочу и не вмешиваться в политику

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Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Так вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал призыв Национальных антидопинговых организаций (NADO) лишить Россию права проведения любых соревнований.

Вице-премьер правительства России по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко отреагировал на призыв NADO отстранить всех российских атлетов от участия в международных соревнованиях, а также запретить России проводить любые турниры, как уже утвержденные, так и будущие, передает "Р-Спорт".

Мутко отметил, что антидопинговые организации не должны вмешиваться в политику. "Они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, очередной выпад со стороны NADO – это новая попытка дискредитировать Россию. "Это продуманная атака на российский спорт, целью которой является дискредитация. Это общий тренд, что русские виноваты. Мы нужны всем неконкурентоспособные. Могу сказать одно - что делали и будем делать все, чтобы защищать наших спортсменов", - заявил Мутко.

Днем ранее Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов. Заявление подписано Бельгией, Канадой, Данией, Эстонией, Финляндией, Францией, Ирландией, Японией, Хорватией, Нидерландами, Польшей, Словенией, Испанией, Швецией, Швейцарией, ЮАР, Германией, США и Австрией.

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