Жертвой утечки бытового газа на западе Москвы стала женщина

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В Москве в результате отравления бытовым газом в квартире жилого дома один человек погиб, еще двое пострадали. Инцидент произошел в доме №2 на Запорожской улице. В настоящий момент экстренные службы устанавливают причину утечки газа.

Жертвой отравления бытовым газом в Москве стала женщина 1969 года рождения. Она погибла в квартире жилого дома в столичном районе "Можайский" в ночь со вторника на среду, передает ТАСС.

В результате ЧП также пострадали два человека: девушка 2000 года рождения и молодой человек 1996 года рождения. Они были госпитализированы.

Инцидент произошел в доме №2 на Запорожской улице. В настоящий момент на месте ЧП работают представители следственных органов, причина утечки газа устанавливается.

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