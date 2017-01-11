Число жертв взрывов в Афганистане увеличилось до 49 человек

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В результате взрывов в Афганистане погибли 49 человек. Теракты в стране уже осудила ООН.

ООН осудила теракты в столице Афганистана и провинции Кандагар. Их жертвами во вторник стали около 50 человек, более 90 получили ранения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Кабуле два взрыва прогремели в юго-западной части, где расположены правительственные здания. Первое устройство было подорвано у стен парламента. Второе привел в действие террорист-смертник. Среди погибших, в основном, мирные жители.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". Его представители заявили, что целью был автобус с сотрудниками афганской разведки. Всего в 500 метрах от места трагедии расположено посольство России. Среди сотрудников дипкорпуса пострадавших нет.