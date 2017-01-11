Суд арестовал средства Улюкаева на сумму 564 миллиона рублей

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Курирующий следствие в центральном аппарате СКР, замглавы ведомства Игорь Краснов раскрыл некоторые подробности уголовного дела в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. В частности, по его словам, суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства бывшего главы МЭР на сумму 564 миллиона рублей.

Суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства на сумму 564 миллиона рублей, принадлежащие экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" рассказал заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов, курирующий следствие в центральном аппарате СКР.

"Что касается Алексея Улюкаева, о деле которого вы спрашивали, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей", - сказал он.

Краснов также отметил, что в настоящее время следствие по уголовному делу продолжается. Он отметил, что у следователей есть все основания не раскрывать подробности. По словам Краснова, в распоряжении СКР имеются фото- и видеоматериалы, обличающие экс-министра, однако в данном случае их было решено не распространять в СМИ. Он также подчеркнул, что выводы о виновности или невиновности Улюкаева может сделать только суд.

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года при получении взятки в офисе "Роснефти". По версии следствия, министр вымогал у компании два миллиона долларов наличными за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Улюкаеву было предъявлено обвинение в получении взятки, суд отправил его под домашний арест. Указом президента министр был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Во вторник Басманный суд продлил до середины апреля домашний арест Улюкаева, таким образом, удовлетворив ходатайство следствия.

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