Кражу 20 млн рублей из банка в Москве заметили спустя 10 дней

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В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 миллионов рублей. Кража произошла в период с 31 декабря 2016 года, а заметили ее только 10 января. Возбуждено уголовное дело.

Из офиса "Булгарбанка" в центре Москвы украли около 20 миллионов рублей. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, преступление было совершено в период с 31 декабря 2016 года, а пропажу денег заметили только 10 января.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент полицейские устанавливают перечень похищенного.

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