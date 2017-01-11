08:52, 11 января 2017

Тела двух пенсионеров месяц пролежали в квартире на юго-западе Москвы

Теги:  пенсионеры  полиция  Происшествие  москва  смерть

В Москве в квартире обнаружили тела двух пенсионеров, скончавшихся месяц назад. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В одной из квартир в Москве обнаружены трупы двух пенсионеров. Смерть пожилых людей наступила примерно за месяц до их обнаружения, передает АГН "Москва".

Накануне в полицию поступило сообщение о затоплении в квартире дома на улице Теплый стан. Прибывшие на место сотрудники обнаружили с гнилостными изменениями трупы 94-летней пенсионерки и ее 66-летнего знакомого, проживавшего в той же квартире.

По данному факту проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

Кражу 20 млн рублей из банка в Москве заметили спустя 10 дней

Жертвой утечки бытового газа на западе Москвы стала женщина

В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на таксиста

Другие новости

В других СМИ