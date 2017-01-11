В Германии на потенциальных исламистов наденут электронные браслеты

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МВД и Минюст Германии предложили запретить мигрантам свободно перемещаться по стране. Кроме того на потенциальных исламистов могут надеть электронные браслеты.

Власти Германии хотят запретить беженцам свободно перемещаться по стране. Это первый пункт плана по укреплению безопасности, который представили МВД и Минюст ФРГ, передает "ТВ Центр".

Кроме того, в документе предлагается упростить процедуру депортации и увеличить срок взятия под стражу мигрантов перед непосредственной высылкой. Еще два пункта касаются электронных браслетов, их предполагается надевать на потенциальных исламистов.

Все эти меры предпринимаются, чтобы избежать повторения ситуации с Анисом Амри, который совершил теракт в Берлине 19 декабря прошлого года. Он, как оказалось, входил в списки радикалов, подлежал депортации и при этом проживал не в той федеральной земле, в которой был зарегистрирован.