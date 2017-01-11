Росстат: россияне заменили в рационе мясо на овощи

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В России сократилось потребление мяса, рыбы и молочных продуктов, а количество потребляемых овощей и бахчевых стало рекордным за последние десять лет, свидетельствуют данные Росстата. Резкое изменение в рационе обусловлено падением доходов населения и ростом цен на продукты, говорят эксперты.

Россияне стали есть меньше мяса, рыбы, молочных продуктов, а также сахара. На фоне этого резко выросло потребление овощей, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

В 2013-2015 годы в годовом рационе среднестатистического россиянина количество мяса снизилось на два килограмма, рыбы - на пять килограммов, молока и продуктов из него - на девять килограммов, сахара - на килограмм.

Одновременно с этим жители России съели рекордное количество овощей и бахчевых. Объем потребления кабачков, тыкв и арбузов вырос в среднем на 24 килограмма с 2005 по 2015 годы. В частности, в 2015 году на каждого гражданина пришлось 112 килограмм картошки.

Резкое изменение в рационе россиян эксперты, опрошенные "Известиями", связывают с падением доходов населения и ростом цен на продукты. Помимо этого на питание повлияли и контрсанкции, введенные Россией в 2014 году.

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