WikiLeaks не согласился с подлинностью досье о компромате на Трампа

Портал WikiLeaks заявил о недостоверности опубликованного изданием Buzzfeed досье, свидетельствующего о наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном Twitter организации.

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP