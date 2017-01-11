WikiLeaks не согласился с подлинностью досье о компромате на Трампа

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Портал WikiLeaks заявил о недостоверности опубликованного досье, в котором говорится о наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Стиль документа, представленные в нем даты и факты, по данным портала, не вызывают доверия.

Портал WikiLeaks заявил о недостоверности опубликованного изданием Buzzfeed досье, свидетельствующего о наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном Twitter организации.

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP — WikiLeaks (@wikileaks) 11 января 2017 г.

"35-страничный PDF, опубликованный Buzzfeed о Трампе, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не вызывают доверия", - говорится в сообщении.

Ранее издание Buzzfeed опубликовало документ, который якобы является докладом, основанным на показаниях бывшего сотрудника британской разведки. В нем говорится о наличии у России компрометирующей Трампа информации.

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