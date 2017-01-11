Экс-глава ФСБ опроверг наличие компромата на Трампа

Теги: Политика фсб трамп

Бывший глава ФСБ Николай Ковалев отверг сбор Россией компромата на Дональда Трампа о его возможных связях с проститутками во время визита в Москву в 2013 году. По его словам, это никому не интересно.

Экс-глава Федеральной службы безопасности Николай Ковалев усомнился в достоверности сообщений о сборе Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

"Собирать компромат на человека, который приехал и занимался проведением конкурса красоты - кому это интересно? Такой практики - я могу сослаться на свой опыт работы - у нас в России нет", - приводит слова Ковалева агентство "Интерфакс".

По его мнению, уходящая администрация США бросила все силы на компрометацию избранного президента".

"В этой борьбе они считают, что все средства хороши", - сказал экс-глава ФСБ, отметив, что "сейчас такое время, что любой компромат только в плюс противнику".

Ранее портал BuzzFeed опубликовал некий отчет бывшего агента британской разведки о том, что власти России в течение пяти лет оказывали поддержку Дональду Трампу. В документе утверждается, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, собранным на него во время посещения Москвы в 2013 году. Тогда он якобы встречался с московскими проститутками в президентском номере отеля Ritz Carlton.

Кроме того, окружение Трампа имело хорошо законспирированные связи с российским руководством. В ходе встреч они якобы обсуждали вопросы сотрудничества России и США в сфере энергетики и западные санкции.

Читайте также:

WikiLeaks не согласился с подлинностью досье о компромате на Трампа