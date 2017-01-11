Жириновский пообещал разобраться с "надоевшими новогодними огоньками"

Теги: Культура праздник жириновский телекомпания новый год

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен потребовать от комитета Госдумы по культуре разобраться с "новогодними огоньками", которые надоели российским гражданам. По его словам, в разные инстанции поступило 10 тысяч жалоб на одинаковые передачи на разных телеканалах.

Владимир Жириновский потребует от комитета Госдумы по культуре разобраться с надоевшими одинаковыми новогодними огоньками на разных телеканалах. Об этом лидер ЛДПР заявил журналистам.

"Нашим гражданам перестали нравиться "новогодние огоньки". Очень часто одни и те же передачи, одни и те же ведущие. Не буду называть этих актеров - они же все у нас такие обидчивые. На всех каналах все "новогодние огоньки" одни и те же, противно смотреть", - цитирует Жириновского ТАСС.

По его словам, в разные инстанции пришло 10 тысяч писем с жалобами на подобные программы. Политик отметил, что обращался к руководству одного из телеканалов с просьбой убрать из эфира одну из передач, однако получил отказ, так как эти программы "самые рейтинговые".

"Значит, проблема денег. Из-за денег миллионы людей должны мучиться и смотреть передачи, которые им не нравятся. Поэтому мы потребуем, чтобы комитет по культуре занялся этим вопросом", - заявил Жириновский.

Читайте также:

Тысячи туристов посетили Крым в новогодние каникулы

В Москве подвели итоги работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Москва новогодняя. Фоторепортаж TVC.RU