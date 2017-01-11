Потенциальные банкроты в России задолжали 15,5 млрд рублей

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Банки могут лишиться около 15,5 миллиардов рублей в случае реструктуризации или списания долгов граждан, которые по закону вправе объявить себя банкротами. Согласно подсчетам Национального центра банкротств, величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 миллиона рублей.

В Национальном центре банкротств подсчитали, что общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 миллиардов рублей, а величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина - в среднем 1,27 миллиона рублей.

Как пишет газета "Известия", эта сумма может быть либо полностью списана, либо реструктуризована, что повлечет за собой потери для кредитных организаций. Впрочем, сами банки и эксперты, опрошенные изданием, считают, что кредитные организации и заемщики только выиграют от признания безнадежных должников несостоятельными.

"Для государства возвращается налогоплательщик, он начинает снова работать "вбелую". Для банков это означает, что плохая просрочка списывается, а это упрощает процедуру кредитования. Для граждан же появляется возможность начать новую жизнь, а часто и сохранить семью", - рассуждает директор НЦБ Дмитрий Токарев. С его мнением согласились представители трех крупнейших банков, среди клиентов которых потенциально наибольшее число банкротов (Сбербанк, ВТБ24 и "Русский стандарт").

Доля безнадежных долгов, по которым россияне могут объявить себя банкротами, составляет всего 1,5% от объема просроченной до 90 дней и более задолженности, следует из данных ЦБ. Традиционно именно просрочка "90+" считается невозвратной, на 1 декабря этот показатель составлял чуть более одного триллиона рублей.

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