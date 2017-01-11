В Подмосковье заступил на боевое дежурство ракетный полк С-400

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Зенитный ракетный полк С-400 заступил на боевое дежурство в Московской области. Как сообщили в Минобороны, всего в 2016 году на эти ЗРС были перевооружены четыре полка. В 2017 году на вооружение в ВКС поступят еще четыре комплекса С-400.

Зенитный ракетный полк, оснащенный ЗРС С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"В среду, 11 января, боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в оборонном ведомстве, всего в 2016 году четыре полка были перевооружены на ЗРС С-400. В нынешнем году на вооружение ВКС поступят еще четыре таких системы.

"Всего в 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С400 "Триумф". Еще четыре ЗРС С400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году", - отметили в Минобороны.

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