Володин открыл весеннюю сессию Госдумы напоминанием про 1917 год

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Депутаты Государственной Думы открыли новую весеннюю сессию. В повестке первого заседания - законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников. Еще один важный вопрос - реализация программы "дальневосточного гектара".

Государственная Дума начала работу в рамках весенней сессии. Первое заседание открыл спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы начинаем работу Госдумы в 2017 году. Это знаменательный для истории нашей страны год - революции 1917 года, радикально изменившей всю жизнь России", - приводит слова Володина агентство "Москва".

По его словам, опыт революции научил тому, что, "какими бы сложными не были социальные противоречия, их разрешение не должно происходить через конфронтацию".

"Несомненно, что в течение нынешнего года мы неизбежно будем возвращаться к тем событиям, к их причинам, к надеждам, к целям творцов тогдашних глобальных катаклизмов, к полученным в итоге их усилий результатам", - отметил он.

Говоря о предстоящей работе, Володин рассказал, что в весеннюю сессию пройдет 40 пленарных заседаний. Приоритетом в работе Думы станет выполнение парламентских процедур и правил вместо "формального пробегания" по всем пунктам слушаний, заключений и чтений. Это потребует прекращения совмещенного рассмотрения законопроектов во втором и третьих чтения.