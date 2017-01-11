Обама прослезился во время прощальной речи

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Барак Обама подвел итоги своего восьмилетнего правления в Белом доме. С прощальной речью он выступил в Чикаго. Первый темнокожий глава США назвал себя чуть ли не лучшим президентом за всю историю страны. И, похоже, даже не заметил, что оставляет после себя внушительный список внутренних и международных проблем.

В лучших традициях американских политических шоу – под лирическую песню 44-й президент США появляется перед публикой в многотысячном зале в Чикаго. Здесь в 1980-е годы Барак Обама начинал свою политическую карьеру, здесь надеялся найти и больше понимания. Последнюю речь в качестве главы государства он посвящает успехам. По словам Обамы, восемь лет его пребывания у власти стали чуть ли не золотым веком в истории Америки, а сам он – едва ли не лучшим президентом, передает "ТВ Центр".

"Вы сделали меня лучшим президентом, лучшим человеком. Да, наш прогресс был неравномерным. Демократия – это всегда трудно и спорно. Иногда она была и кровавой. Но мы это сделали – оправдали надежды людей. Америка стала лучше и сильнее, чем восемь лет назад", - заявил Обама.

Себе в заслугу Обама ставит легализацию однополых браков, реанимацию автопрома и реформу здравоохранения. Последнее, впрочем, уже пообещал серьёзно скорректировать Дональд Трамп – ведение страховых полисов для беднейших слоёв неожиданно ударило по среднему классу. Блестяще проявила себя администрация Обамы, по его словам, и на внешнеполитической арене: налажены отношения с Кубой и Ираном, уничтожен Усама бен Ладен. О том, что пришедшие на смену "Аль-Каиде" "Исламское государство" (деятельность данных организаций запрещена в России – прим.ред.) и другие террористические группировки захватили половину Ирака и Сирии не без помощи Вашингтона, Обама говорить не стал.

"В Вашингтоне самонадеянно полагают, что можно бесконечно вести политические споры. Но ситуация на местах меняется. Я полагаю, что у нас были другие варианты действий, когда в Сирии началось восстание. Мы упустили многие возможности, довели до того, что ситуация вышла из-под контроля и дошла до критической точки", - считает эксперт по Ближнему Востоку Американского института предпринимательства Майкл Рубин.

Главными противниками для Обамы по-прежнему остаются Россия и Китай. Но их влияние – ничто по сравнению с мощью Америки, пока она остаётся мировым гегемоном.

Но и "великие" иногда плачут. "Мишель Лавон Робинсон, девочка с юга, 25 лет ты была для меня не только женой и матерью моих детей, но и моим лучшим другом", - обратился Обама к своей жене.

После слов благодарности в адрес жены и дочери президент взял минутную паузу и внезапно прослезился. Самый искренний момент неубедительного политического шоу.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".