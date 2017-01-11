Французские власти запретили продажу рисунка да Винчи

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Рисунок Леонардо да Винчи "Святой Себастьян" признан национальным достоянием Франции и запрещен к вывозу из страны. Эскиз, принадлежащий руке легендарного ученого, был найден случайно в декабре прошлого года в Париже. Это сразу стало сенсацией. Стоимость рисунка оценивают в 15 миллионов евро. Именно такую сумму теперь предстоит найти властям, чтобы выкупить работу.

Фамильную коллекцию рисунков, что принес в один из парижских аукционных домов простой французский врач, эксперты посмотреть согласились скорей из вежливости, но в скромной папке оказался набросок XV века. Работой заинтересовались, а потом сопоставили время, сюжет, манеру письма - рисунок сделан левшой. Создать такое мог только непревзойденный гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, передает "ТВ Центр".

"Я сказал себе: "Это невероятно, этого не может быть. Но у меня в руках Леонардо". Я был в абсолютном шоке. У меня, наверное, был такой выброс адреналина, что кровь в висках пульсировала", - рассказал независимый эксперт Патрик де Бейзе.

На эскизе - святой мученик Себастьян. Тщательная проработка фона, античная натуралистичность главной фигуры - эти приемы перевернули мир искусства. Но в импульсивности линий тогда еще никому неизвестного мастера уже прорисовывается и мощь таланта и неустанный поиск совершенства.

"Он несколько раз меняет положение рук и ног, чтобы зафиксировать для себя как выглядит "умирание", это ведь физический процесс. И Леонардо важно было его понять", - пояснил Патрик де Бейзе.

Заставивший веками биться над тайной художественных символов и секретами технических изобретений, он и на этот раз приготовил загадку. С обратной стороны прикрепленного к картону рисунка эксперты обнаружили схемы падения лучей света и объяснения к чертежам. Написанные вот уж действительно неповторимым почерком мастера - справа налево. Сомнений в подлинности уже нет.

"Для работ Леонардо четкой процедуры не существует, так что нам было сложно дать оценку. Но, учитывая качество эскиза, мы считаем, что его примерная стоимость равняется 15 миллионам евро", - сообщил генеральный директор аукционного дома "Тажан" Николя де Мустье.

Ставший в одночасье миллионером владелец шедевра новость, говорят, воспринял спокойно. Мол, деньги не главное, куда важнее судьба рисунка, после пяти веков в неизвестности, будущее творения Леонардо теперь зависит от французских властей. Рисунок признан национальным достоянием.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Париж.