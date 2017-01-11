В Басманном суде рассказали об арестованном имуществе Улюкаева
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В Басманном суде Москвы сообщили, что обеспечительный арест был наложен на деньги и монеты из драгоценных металлов, принадлежащие экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. По данным суда, стоимость арестованных средств и ценностей оценивается примерно в 500 миллионов рублей.
Обеспечительный арест наложен на деньги и монеты из драгоценных металлов, принадлежащие бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
"14 декабря Басманным судом был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого Улюкаева в общей сумме около 500 млн рублей", - сказала она, отметив, что апелляционных жалоб на это решение пока не поступало.
Ранее зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов рассказал, что по ходатайству следствия судом были арестованы 15 объектов недвижимости и средства бывшего главы МЭР на сумму 564 миллиона рублей.
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