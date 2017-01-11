Жириновский предложил отправлять стритрейсеров в ссылку

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказывать стритрейсеров ссылкой на срок до пяти лет. По его мнению, для детей богатых родителей жизнь вне Москвы - это самое страшное наказание.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ссылать стритрейсеров из Москвы на срок до пяти лет. Об этом он заявил, комментируя решение суда по делу Мары Багдасарян.

"Кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять принудительные работы - нет, она, оказывается, больная. Я понимаю, в 80 лет больные, а эта особа, у которой наверняка богатые родители, отчего она больная - от переедания? Но мы внесем поправку в Уголовный кодекс. Надо вводить новый вид наказания - ссылку, как было при царе. Из Москвы выслать лет на пять, для них это самое страшное наказание, там мама и папа уже не помогут", - заявил политик.

Накануне стало известно, что Мара Багдасарян приступила к выполнению исправительных работ. Однако, вопреки ожиданиям, нарушительницу не отправили на уборку улиц. Как сообщил адвокат девушки, 595 часов уборки улиц в виде наказания за уклонение от уплаты административных штрафов заменили бумажной работой в юридическом отделе ГБУ "Жилищник".

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