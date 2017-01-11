В жилом доме в Саратове прогремел взрыв

Теги: мчс взрыв Происшествие саратов

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Саратове. По данным МЧС, в результате ЧП обрушились перекрытия двух этажей. Эвакуированы восемь человек, 11 были спасены. Информации о погибших нет.

В многоквартирном доме в Саратове в среду прогремел взрыв. Как сообщают в соцсетях очевидцы, ЧП произошло на Московском шоссе. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

ТАСС со ссылкой на местное МЧС пишет, что из дома эвакуированы восемь человек, 11 были спасены. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий между вторым и четвертым этажами. После взрыва на трех этажах дома возник пожар, который был оперативно локализован.