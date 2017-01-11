У Кремля нет компромата на Трампа и Клинтон

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Россия не имеет никакого компромата на избранного президента США Дональда Трампа и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что Кремль не занимается сбором данных, порочащих американских политиков.

Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что у России якобы имеются сведения, порочащие Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. "Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента.

При этом Песков назвал доклад американских спецслужб низкопробным, бульварным чтивом - pulp fiction. "Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние "охоты на ведьм", - считает пресс-секретарь.

Песков напомнил, что избранный президент Дональд Трамп охарактеризовал "очередную фальшивку" как продолжение "охоты на ведьм". По словам пресс-секретаря, продление этого истеричного состояния нужно для того, чтобы принудительно оставить отношения США и России в русле деградации.

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