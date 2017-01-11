Песков: энергосектор России выдержит удар в случае новых санкций США

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Энергосектор России может принять компенсационные меры в случае введения новых санкций США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ущерб от действия ограничительных мер будет минимизирован, уверен представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сомневается, что российский энергосектор способен принять компенсационные меры в случае введения США новых санкций против России и минимизировать возможный ущерб от действия ограничительных мер.

"Российская экономика и российский энергосектор доказали за последние два года, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая и очень сильная система с изрядным запасом прочности", - цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля надеется, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возобладает, и странам "удастся выйти из пике санкционной риторики".

Во вторник американские сенаторы представили законопроект о санкциях в отношении России за попытку повлиять на прошедшие в США президентские выборы. Санкции, как утверждалось, могут затронуть российский ТЭК.

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