Более 11 млн человек приняли участие в новогодних и рождественских мероприятиях в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил службы, которые которые обеспечивали проведение мероприятий праздничные дни. По его словам, в новогодних и рождественских гуляниях приняли участие более 11 миллионов человек.

Более 11 миллионов человек приняли участие в новогодних и рождественских мероприятиях в Москве. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На многих площадках Москвы, на улицах, ярмарках, в парках, учреждениях культуры, была развернута масштабная культурная программа. Во-вторых, был правоохранительными органами - ФСБ, МВД, Росгвардией, МЧС, подразделениями города - обеспечен порядок и безопасность на городских улицах. В-третьих, столица была по праздничному и достойно украшена. Бесперебойно работали коммунальные службы, транспорт", - сказал Сергей Собянин. Слова мэра приводит агентство "Москва".