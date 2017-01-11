Пожар на месте взрыва в Саратове ликвидирован

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Пожар в жилом доме в Саратове, где прогремел взрыв, ликвидирован. Как сообщили в Центральном региональном центре МЧС, пострадали семь человек, из них четверо госпитализированы. В больницу доставлены, в том числе, двое детей. Причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа в одной из квартир.

Ликвидирован пожар в жилом доме в Саратове, где прогремел взрыв. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС России.

"Пожар был ликвидирован в 12:10 по московскому времени. Спасено 11 человек, семь человек пострадали, из них четверо госпитализированы, включая двоих детей, троим оказана помощь на месте", - уточнил представитель ведомства.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области Валерия Радаева, предположительной причиной взрыва может быть утечка бытового газа. Данных о масштабах происшествия пока нет. Жильцы дома эвакуированы. В настоящее время они находятся в пункте временного размещения.

Как сообщалось ранее, в одном из жилых многоквартирных домов на Московском шоссе в Саратове произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП обрушились перекрытия двух этажей. Пожар возник на трех этажах дома.

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