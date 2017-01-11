Все службы городского хозяйства Москвы работали в штатном режиме в новогодние праздники
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Городские службы Москвы в новогодние праздники работали в штатном режиме. Как заявили в столичной мэрии, аварийных отключений с начала года не было.
Все службы городского хозяйства Москвы работали в штатном режиме в новогодние праздники. Как пишет агентство "Москва", об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Во время подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, начиная с 26 декабря, все службы городского хозяйства работали в штатном режиме, аварийных отключений потребителей в указанный период не допущено", - сообщил Бирюков.
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