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Городские службы Москвы в новогодние праздники работали в штатном режиме. Как заявили в столичной мэрии, аварийных отключений с начала года не было.

Все службы городского хозяйства Москвы работали в штатном режиме в новогодние праздники. Как пишет агентство "Москва", об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Во время подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, начиная с 26 декабря, все службы городского хозяйства работали в штатном режиме, аварийных отключений потребителей в указанный период не допущено", - сообщил Бирюков.