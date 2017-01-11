В Саратове при взрыве газа в многоэтажке пострадали 10 человек

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. В результате инцидента травмы получили пять человек - трое взрослых и двое детей. Все пострадавшие госпитализированы.

После взрыва бытового газа в одной из саратовских многоэтажек Следственный комитет начал проверку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, передает ТАСС.

В результате инцидента пострадали десять человек. "В больницы доставлены шесть человек, среди них двое детей. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно", - сообщили в МЧС.

На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Дом отключен от электричества и газоснабжения, в подъезде - сильное задымление.

В среду на третьем этаже шестиэтажного жилого дома в Саратове произошел взрыв бытового газа. После этого на трех этажах - с третьего по пятый - возник пожар, площадью 250 квадратных метров. Обрушились межэтажные перекрытия между вторым и четвертым этажами. По предварительным данным, повреждены три квартиры, несущие конструкции не пострадали.

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